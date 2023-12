Le Récapp' : Threads arrive en France, Youtube se met aux jeux-vidéo, Telegram, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Microsoft est en train d'enrichir son service Copilot en y intégrant le modèle GPT-4 Turbo, développé par OpenAI. Cette mise à jour, prévue pour augmenter significativement la limite de 5 000 caractères actuellement imposée aux utilisateurs, est un pas en avant notable dans l'amélioration des interactions avec l'IA. GPT-4 Turbo est conçu pour fournir des réponses plus rapides et plus précises, avec des capacités améliorées en matière de traitement des requêtes complexes, notamment en mathématiques et en codage. Cette annonce est dans la continuité de la stratégie actuelle de Microsoft d'intégrer les outils d'OpenAI à ses propres services.