Le Récapp : ChatGPT pète un plomb mais augmente ses connaissances, Signal améliore sa confidentialité, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Le 20 février 2024, le monde de l'intelligence artificielle a été témoin d'un événement singulier : ChatGPT a soudainement produit des réponses incohérentes et absurdes, provoquant perplexité et amusement généralisés. OpenAI a rapidement identifié la cause : un bug résultant d'une mise à jour destinée à améliorer l'expérience utilisateur. Ce bug a perturbé le mécanisme de sélection des mots, conduisant ChatGPT à générer des réponses déroutantes. Cet incident met en évidence les défis inhérents au développement de technologies d'IA avancées et souligne l'importance de maintenir des systèmes stables et fiables. La rapidité avec laquelle OpenAI a résolu le problème démontre son engagement envers la qualité et la fiabilité de ses services, mais rappelle également que la route vers une IA infaillible est longue et jalonnée d'imprévus.

En parallèle, le modèle a tout de même reçu des améliorations, élargissant les connaissances de l'intelligence artificielle jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a été à l'origine du bug mentionné juste avant, mais il sera difficile d'en avoir la certitude tant qu'OpenAI n'aura pas plus communiqué sur le sujet.