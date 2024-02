Le Récapp' : Microsoft annonce du bon et du moins bon, Arc Browser prend le train de l'IA, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Microsoft a annoncé des évolutions majeures pour Windows 11 avec l'introduction d'une fonctionnalité de compression de fichiers intégrée, permettant aux utilisateurs de modifier le niveau et la méthode de compression directement depuis l'explorateur de fichiers. Cette mise à jour, actuellement en test dans les Build 26040 ou ultérieures de Windows 11, facilitera la gestion des fichiers compressés sans recourir à des programmes externes comme WinRAR ou 7-Zip. Par ailleurs, Microsoft Copilot Pro débarque sur Android et iOS, offrant un accès à GPT-4 Turbo et à des GPTs personnalisés pour diverses assistances, promettant une performance améliorée et une intégration des plugins pour étendre les capacités de l'outil.

Dans une démarche de rationalisation de ses logiciels, Microsoft a également décidé de retirer WordPad et Cortana de Windows 11, mettant fin à 28 ans de service. Cette décision s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de se concentrer sur des applications plus sophistiquées. En parallèle, Microsoft Edge sur Android se prépare à lancer le support des extensions, une fonctionnalité jusqu'alors inédite sur le navigateur mobile, de quoi démarquer le navigateur de Google Chrome et l'aligner sur des navigateurs comme Mozilla Firefox ou Kiwi.