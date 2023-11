Le Récapp' : Chrome Web Store, Inkscape, Instagram, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

La récente transformation du Chrome Web Store par Google symbolise un tournant majeur dans l'expérience utilisateur des extensions et thèmes de navigateur. Adoptant un design Material You, le nouveau Chrome Web Store offre une interface minimaliste et intuitive, rappelant le style du Google Play Store. Cette mise à jour introduit un slider en haut de page, mettant en valeur les meilleures extensions et thèmes disponibles, tout en simplifiant la navigation avec une barre de navigation supérieure et une barre latérale pour les catégories. Chaque extension et thème bénéficie désormais d'un design de carte moderne aux coins arrondis, rendant la sélection visuellement plus attrayante. Avec le déplacement de la barre de recherche en haut à droite et l'introduction de filtres de recherche avancés, trouver l'extension ou le thème idéal devient plus simple.