Le RecApp' : Windows, Chrome, WhatsApp

VLC media player

VLC Media Player, gratuit et open source, est la référence incontestée pour la lecture audio et vidéo. Capable de gérer une multitude de formats, dont DVD et Blu-Ray, il se distingue par son absence de publicités et de traceurs. Simple d'utilisation et multiplateforme, VLC est un choix incontournable pour Windows, Mac, Linux, Android et iOS. À télécharger sans hésitation !