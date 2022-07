WhatsApp pourrait enfin permettre à deux téléphones d'utiliser le même compte

WhatsApp a déjà déployé le support multi-appareils pour utiliser son compte sur quatre autres terminaux en plus de son mobile, via une application desktop ou WhatsApp Web. Mais cela permettait surtout d'accéder à son WhatsApp depuis un support de bureau, pas depuis un autre smartphone. Et d'après nos tests, le système est encore largement perfectible. Il n'est pas très confortable de devoir scanner régulièrement un code QR avec son téléphone pour accéder au compte sur desktop et la synchronisation connaît souvent des ratés.