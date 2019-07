Il sera bientôt possible d’utiliser son compte WhatsApp sur plusieurs appareils

© WhatsApp

WhatsApp : une connexion facilitée depuis des appareils différents

Source : WABetaInfo

Repérée par le site spécialisé, cette discrète modification depermettrait d'utiliser le même compte sur plusieurs appareils simultanément, sans avoir à se reconnecter à chaque utilisation.S'il est possible de déportersur son PC ou son Mac , il estpour accéder au service de messagerie de Facebook.Mais d'après le code repéré par, la prochaine version de WhatsApp pourrait se passer de cette limitation et permettre unesur plusieurs appareils.Toujours selon le nouveau code de la version bêta de WhatsApp, ce changement de paradigme sous-entend aussi de pouvoir accéder à son compte. Seulement, un épineux problème demeure entre les deux systèmes. Sous Android, les conversations sont sauvegardées sur Google Drive, quand iOS opte pour unsur iCloud. Dans tous les cas, impossible de récupérer ses conversations sur l'un et l'autre donc.