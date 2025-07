Plus besoin de passer par une application tierce, ni d'installer WhatsApp Business, voire de se munir d'un second téléphone. La messagerie mobile proposera bientôt une nouvelle interface de gestion des comptes sur iOS. Cette dernière sera accessible depuis les paramètres de l'application mobile.

D'après les informations recueillies par Ubergizmo, l’utilisateur pourra ainsi ajouter un compte supplémentaire en saisissant un numéro distinct ou en scannant un QR code. À l'instar des clients mail, il sera possible de visualiser et de basculer entre les comptes via une section dédiée, où chaque profil sera identifiable par son nom et sa photo.