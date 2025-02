WhatsApp cherche manifestement à devenir un outil plus complet qu'une simple application de messagerie. En intégrant des fonctionnalités de planification, l'entreprise vise à garder ses utilisateurs dans son écosystème, tout en réduisant le besoin de basculer entre différentes applications. Ce qui, du point de vue de l'utilisateur, est bien pratique, il faut le reconnaître.

Il s'agissait également pour les développeurs d'étendre logiquement des interactions existantes à toutes les configurations de l'application, que ce soient les groupes ou les conversations individuelles et privées.

Enfin, on est tenté de penser que Meta souhaite damer le pion à la concurrence en matière de planification d'événements et autres agendas, comme Apple, qui s'apprête à lancer Confetti, son application qui promet, selon le site MacRumors, une « nouvelle façon d'inviter des personnes à des fêtes, des événements et des réunions », plus élaborée que l'actuelle fonction de création d'événements dans l'application de la firme de Cupertino. Alors, certes, Confetti est une application dédiée, indépendante d'un écosystème, alors que la nouvelle fonction de WhatsApp est intégrée à l'appli, mais on sent tout de même une petite course se lancer.