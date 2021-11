WhatsApp : des groupes dans les groupes ? Mais pour quoi faire ?

La fonctionnalité « Communautés » aurait pour ambition de donner plus de pouvoirs aux administrateurs d’un groupe via un système proche de ce que fait Discord en laissant ses utilisateurs créer plusieurs salons au sein d’un même serveur. Ici, WhatsApp permettrait aux administrateurs de créer un sous-groupe au sein d’une conversation groupée déjà existante. Ils pourraient ensuite inviter des utilisateurs et utilisatrices dans ces espaces de discussion plus restreints via un lien d’invitation unique ou par QR code. Les participants pourraient cependant ne pas être en mesure de poster directement des messages une fois le sous-groupe rejoint puisque la fonctionnalité permettrait aux administrateurs de configurer leurs communautés comme ils l'entendent grâce à divers paramètres.