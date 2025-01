Vous avez un compte Whatsapp, comme près de deux milliards de personnes à travers la planète ? Eh bien, il y a du nouveau qui arrive. Meta vient en effet d'annoncer que l'application allait être intégrée au Centre des comptes, ce qui permettra de partager du contenu présent sur WhatsApp dans les autres plateformes du groupe comme Instagram ou Facebook.

« Il sera plus facile de repartager les mises à jour de votre statut WhatsApp vers Facebook ou Instagram Stories et de montrer à vos amis ce qui se passe dans votre vie sans avoir à poster plusieurs fois » vante le groupe de Mark Zuckerberg. Il sera aussi possible, grâce à la fonctionnalité « Single Sign In », de se connecter à toutes les plateformes Meta avec un seul compte.