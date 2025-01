D'après les récentes découvertes de WABetaInfo relayées par le site PhoneArena, le nouveau widget s'ajoutera aux autres widgets WhatsApp existants. Il permettra aux utilisateurs d'interagir avec Meta AI sans avoir à ouvrir l'application ou à naviguer dans ses menus. Toutefois, cette fonctionnalité sera limitée aux comptes ayant déjà accès aux conversations propulsées par l'IA, excluant notamment les utilisateurs de l'Union européenne en raison des réglementations locales.

Quoi qu'il en soit, le widget offrira non seulement la possibilité de poser des questions et d'obtenir de l'aide, mais aussi de prendre des photos et de les envoyer directement à Meta AI. L'assistant pourra alors éditer les images en question en plus de fournir des informations détaillées sur le contenu de celles-ci. Cette approche rappelle évidemment le fonctionnement de Google Lens, bien que la fonctionnalité à destination de WhatsApp soit pour l'heure encore en développement.