Vous vous ennuyez ? WhatsApp va bientôt vous permettre d'échanger avec une IA

Ces temps-ci, Meta semble plus que jamais charmé par l'intelligence artificielle. En effet, ses applications Facebook et Instagram se doteront prochainement de nouveaux outils alimentés par l'IA, qui vous permettront alors de retoucher vos photos et vos vidéos.

Alors que Discord vient d'abandonner Clyde, son IA conversationnelle, WhatsApp s'apprête quant à elle à recevoir son chatbot IA.