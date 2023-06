WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook : Mark Zuckerberg veut de l'IA générative partout !

L'intelligence artificielle depuis maintenant six mois est conçue par le grand public comme se présentant d'abord et avant tout sous le visage unique du chatbot. Dans ce domaine, on connaît évidemment ChatGPT, mais aussi son concurrent made in Google : Bard. Deux noms majeurs qui cachent une forêt de nouvelles initiatives, à l'image de l'agent développé par Snapchat.

Et c'est avec ce genre de produit que Meta devrait se lancer dans la bataille. En effet, selon le média américain, le groupe fondé par Mark Zuckerberg travaillerait sur l'intégration « d'agents » IA pour ses applications de messagerie Messenger et WhatsApp. Un projet tellement avancé qu'il aurait été repéré du côté d'Instagram par le chercheur spécialisé dans les applications Alessandro Paluzzi.