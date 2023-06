ChatGPT et IA : une omniprésence dans les médias résumée en quelques chiffres

… et vous nous direz que ce n'est pas anormal. Pour cause, rares sont désormais les journées où il n'est pas question de l'intelligence artificielle. En effet, les générateurs d'images tels que DALL-E ou Midjourney cristallisent les tensions autour du droit d'auteur, ou bien sur la catégorisation en art de leurs contenus. Du côté de la politique, ChatGPT a été banni en Italie pendant un mois, tandis que la Première ministre danoise a pris la parole devant le Parlement à l'aide d'un discours partiellement rédigé par l'agent conversationnel d'OpenAI.

En bref, l'IA ne laisse pas indifférent, et cela se sent dans le traitement médiatique. Selon Tagaday, qui a passé au peigne fin plus de 3 000 publications de presse écrite comme en ligne ainsi que 5 400 programmes d'information de chaînes TV et autres radios de janvier 2013 à mai 2023, ChatGPT joue « un rôle d'accélérateur de visibilité pour l'IA sans concurrents médiatiques ».

Depuis le mois de novembre 2022, synonyme de lancement de ChatGPT, pas moins de 1 article sur 6 avec pour sujet l'IA a au moins évoqué l'agent conversationnel d'OpenAI, selon Tagaday. L'effet sur le traitement médiatique de l'IA est d'autant plus grand que selon la plateforme de veilles des médias, 24 % des articles relatifs à l'IA écrits au cours de la dernière décennie l'ont été… depuis le lancement de ChatGPT.