IA : vous allez être bluffés en découvrant ce qu'a osé faire la Première ministre du Danemark

Et pour cause, ce serait ChatGPT qui aurait été employé pour cette tâche. Après s'être invité, et avoir été largement décrié, voire traqué, pour réaliser des travaux divers, notamment dans le cadre scolaire, l'outil conversationnel d'OpenAI passe un nouveau cap en faisant irruption dans le Gouvernement du Danemark. Oui, ChatGPT, notamment depuis l'introduction de GPT-4, ne cesse de progresser. Chez Clubic, nous lui avons par exemple demandé de nous réaliser un site Web.

Pour autant, nous n'aurions pas pensé qu'il aurait déjà été utilisé pour une prise de parole officielle à un tel niveau, mais la Première ministre danoise avait un but certain derrière cette démarche. En effet, celle-ci, lors de son discours au Parlement lu le mercredi 31 mai 2023, souhaitait avant tout alerter sur l'agent conversationnel et les limites potentielles de son utilisation. Car si ChatGPT a bien évidemment encore quelques lacunes, il a tout à fait été capable de générer un discours viable, sans que personne dans l'auditoire ne moufte.