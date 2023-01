Au nom de l’honnêteté intellectuelle, Sciences Po décide de bannir l’usage de ChatGPT

Pourtant, l'établissement de la rue Saint-Guillaume ne s'oppose pas complètement à cette nouvelle technologie extrêmement prometteuse. Dans la même missive, il est indiqué que l'interdiction est « pour l'instant » effective, de quoi sûrement laisser le temps à l'institution de réfléchir au cadre futur d'utilisation de l'IA dans la formation de ses élèves.

« Les enjeux liés à ces outils de génération de langage vont inévitablement et rapidement faire évoluer les pratiques pédagogiques et les évaluations des enseignements », reconnaît Sergeï Guriev. Cette année, Sciences Po lance aussi son programme Transforming Interdisciplinary Education and Research for Evolving Democracies (TIERED), où la question de l'impact de l'IA sur l'enseignement du futur sera traitée.