ChatGPT déjà bloqué dans les écoles de New York, voilà pourquoi

Et si les entreprises de la tech comme Bing ont vite senti le filon, le monde de l'éducation pouvait lui commencer à trembler. Comment en effet empêcher les élèves de sous-traiter tous leurs devoirs à la machine ? Le département d'éducation de la ville de New York a déjà pris le problème à bras-le-corps, et vient, selon des informations dont Vice se fait l'écho, d'interdire l'accès à ChatGPT aux élèves et aux professeurs.