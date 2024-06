ChatGPT : à l'approche du Bac, l'incessant jeu du chat et de la souris entre les professeurs et les élèves

Mais plus encore qu'un lexique d'Académicien du XVIIIe siècle, c'est le style très particulier des textes de ChatGPT qui le trahit. Au premier abord, les phrases semblent bien connectées entre elles, tout du moins logiquement. Mais au-delà d'un paragraphe, la manière de s'exprimer de l'IA ayant tendance à être constamment la même, c'est la lourdeur de la prose qui saute alors aux yeux.

Pour le meilleur, et souvent pour le pire, ChatGPT a en effet du mal à allonger les phrases, avec de multiples virgules, voire des points virgules. L'IA est incapable de changer de rythme à la manière d'un être humain qui, en même temps qu'il restitue une idée, le fait en l'exprimant à sa façon, de manière plus ou moins adroite, avec une maîtrise plus ou moindre grande de la langue, et donc à travers des transformations de rythme qui illustrent les hauts et les bas de la personne qui réfléchit. En étant d'une régularité d'horloge dans son écriture, ChatGPT trahit ses origines artificielles.