22% des Français ont depuis un an fait usage de l'IA générative, mais ce sont surtout les jeunes qui s'y mettent

Si l'on en croit cette nouvelle enquête publiée par Kantar Media, dont BFM TV se fait l'écho, et qui a été effectuée auprès de près de 15 000 Français de plus de 15 ans, plus d'un habitant sur cinq (22%) a déjà utilisé l'intelligence artificielle générative ces 12 derniers mois.

Un chiffre global qui cache certaines disparités évidentes. Comme on aurait pu l'imaginer, ce sont ainsi surtout les jeunes générations qui se sont emparées de l'outil, puisque 35,7% des 24-35 ans ont utilisé l'IA sur la période concernée, et plus important encore, près de la moitié des 15-24 ans (46,6%) s'y sont mis.