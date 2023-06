Et vous, faites-vous confiance à l'IA comme la majorité des habitants de la planète ?

ChatGPT, Bard, My AI… Autant de noms qui ont envahi l'actualité ces derniers mois. Depuis l'explosion du chatbot d'OpenAI, l'intelligence artificielle s'est imposée comme sûrement LE sujet de 2023. Cela se remarque particulièrement dans l'enquête que vient de mener Capgemini auprès d'un panel de 10 000 internautes résidant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Au sein de cette cohorte, ils sont 85 % à affirmer connaître l'existence des IA génératives, 73 % à leur faire confiance, et même 51 % à les avoir déjà utilisées. « Les consommateurs du monde entier sont remarquablement au courant de l'existence de l'IA générative et l'ont massivement adoptée, mais le fonctionnement de cette technologie et les risques associés sont encore très mal compris », commente le directeur des activités insights et data de Capgemini, Niraj Parihar.