Marre de faire vos comptes ? Confiez vos finances à une IA, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?

Alors forcément, Browder prêche pour sa paroisse. Les déclarations d'un individu qui fait de l'IA son business et qui vante l'IA sont à prendre avec des pincettes, presque au second degré. Mais la question est ici philosophique et finira par se poser à mesure que les acteurs économiques utilisent les modèles de langage IA. Jusqu'où seriez-vous prêt(e) à aller et à quel point êtes-vous prêt(e) à faire confiance à une intelligence artificielle pour vous faciliter la vie, en considérant tous les risques potentiels liés au partage d'identifiants bancaires et autres données sensibles ? Le débat est lancé, vous avez 3 heures !