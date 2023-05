IA : vous utilisez ChatGPT et autres sans le dire à votre patron ? Allez, avouez, on le sait

On sait en effet que certaines entreprises, à l'image de Samsung, interdisent à leurs collaborateurs d'utiliser des IA externes afin de ne pas faire fuiter des informations sensibles. On peut aussi imaginer que les employés ont peur d'être vus comme des tire-au-flanc pressés de déléguer leurs tâches à des machines, dont la qualité de travail est par ailleurs encore loin d'être garantie. « Les IA génératives, du fait même de leur conception, génèrent jusqu’à 30 % d’erreurs dans leurs réponses », indique ainsi le directeur du centre de recherche et innovation du groupe Talan, Laurent Cervoni.

Et si vous vous demandiez qui dans votre entreprise est potentiellement le plus susceptible de se servir d'une IA générative, posez vos regards sur les plus jeunes. En effet, toujours d'après la même étude, l'IA reste un véritable phénomène générationnel, avec 45 % des 18-25 ans qui l'utilisent, contre seulement 18 % des personnes âgées de plus de 35 ans. L'avenir ?