IA : les Français n'aiment pas trop l'intelligence artificielle (mais les Chinois l'adorent !)

Quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies ? Cette question se pose de plus en plus et commence à être quantifiée par certaines études. Ainsi, selon un rapport récemment diffusé par la Goldman Sachs, l'IA pourrait entraîner la destruction de 300 millions d'emplois à travers la planète. De quoi rendre certaines personnes craintives quant à l'émergence de cette technologie qui a particulièrement intéressé quand on voit le nombre d'utilisateurs de ChatGPT.

Mais il semble qu'il y ait des pays où l'inquiétude est plus vive que dans d'autres. C'est ce que révèle une enquête du Standford AI Index, partagée sur Twitter par le monsieur IA de Meta, Yann LeCun. On peut ainsi constater que les pays européens et les États-Unis sont parmi les plus sceptiques quant à l'IA. Et le plus sceptique d'entre tous nous est familier : la France !