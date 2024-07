IA : après l'euphorie, 1 projet sur 3 sera bientôt abandonné

« Après le battage médiatique de l'année dernière, les dirigeants sont impatients de voir les retours sur investissement de la l'IA générative, mais les organisations ont du mal à prouver et à réaliser la valeur. À mesure que la portée des initiatives s'élargit, le fardeau financier du développement et du déploiement des modèles se fait de plus en plus sentir », explique Rita Sallam, analyste dans le cabinet.