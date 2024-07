Vous trouviez que les recherches Google n'étaient pas très écolos ? Attendez de voir ce que consomment les résumés IA

Bidouille

Malheureusement, de plus d’humains semblent oublier qu’ils sont dotés d’une super CPU appelée le cerveau. Et, auparavant, lorsque l’on cherchait un renseignement on utilisait un objet, constitué de feuilles de papier, appelé « livre ». Il est vrai que ce système était archaïque car il fallait le lire alors que la synthèse vocale évite cette corvée.

Le seul risque est que plus l’IA va progresser, plus le cerveau humain risque de régresser. Alors que l’IA soit utilisée pour certaines tâches très complexe est une bonne chose mais de là à demander à une IA de rédiger votre courrier parce que vous êtes devenu trop idiot et fainéant pour le faire vous même, il y a des limites à ne pas dépasser.