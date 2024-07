Les émissions de CO2 de Google ont doublé en cinq ans, merci l'IA

Kratof_Muller

Si L’IA prend de la puissance,combien prend elle sur la totalité des DATA Centers ?

L’utilisation de GPU Tensor ou H100 H200 sont bon pour le ré encodage de vidéos en temps réel, la 3D en temps réel, let raitement de certains types de BD et surtout actuellement l’affinage des LLM mais pas bon pour l’inférence ( typiquement utiliser un LLM) ; pour l’inférence des puces analo/numériques (GROQ par exemple)ont été crées et divisent par environ 30 les besoins énergétiques pour un résultat donné.

La conso pourrait donc baisser ou ne pas augmenter autant que l’article le laisse penser, ce à conditions d’utiliser moins de GPU généralistes et plus de NPU Analo/numeriques dédiés.