dredre

« Pourquoi pas le solaire ou l’éolien ? » Vous posez vraiment la question ?

Vous pensez vraiment que les requêtes sur un système d’IA se feront uniquement par journée ensoleillé ou ventée ? Non je crois pas vous le dites après, on n’a pas le CHOIX il faut de l’énergie constante !!!

Que ça soit le « large soutien public » qui n’y comprend pas grand chose, ok. Mais je ne pensais pas que dans le domaine technique (on est sur clubic non ?) on ne comprenait pas encore le côté aléatoire de la source qui ne peut pas être exploitée quand on demande de l’énergie en continu. Ce qui est clairement le cas dans les datacenters. On ne peut pas non plus installer 200 éoliennes au lieu de 1 générateur de ce type. Et encore 200 éoliennes en production aléatoire, donc non garanti si pas de vent, il faut autre chose pour compenser.

Je ne suis pas pro nucléaire, mais il y a un moment il faut arrêter de vivre avec des œillères et croire aux miracles. Si la société veut des cryptomonnaies et maintenant de l’IA, il faut aussi en assumer les VRAI conséquences…