L'intelligence artificielle consomme trop d'énergie ? Microsoft a la solution...

Ce n'est un secret pour personne, les technologies numériques affectent fortement l'environnement, que ce soit en matière d'émissions de CO 2 ou d'utilisation de ressources devenant de plus en plus précieuses, eau ou métaux rares par exemple.

Ce constat ne fait que s'aggraver, encore plus depuis que l'IA est investie de toutes parts. Son impact énergétique est considérable, alors même que des institutions comme l'UE nous poussent à revoir à la baisse nos consommations énergétiques. Pour autant, Microsoft n'est pas près de ralentir le développement de ses services d'IA et souhaite attaquer frontalement ce problème de ressources. La solution : l'énergie nucléaire.