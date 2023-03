L'Union européenne veut encore plus fortement augmenter les économies d'énergie, mais comment ?

Le député européen danois Niels Fuglsang, membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, a salué un accord « bon pour le climat et mauvais pour Poutine », rappelant qu'il était primordial de pousser les États vers des objectifs plus ambitieux, et qu'il « est de la plus haute importance que nous ne dépendions plus de l'énergie russe à l'avenir, tout en continuant à poursuivre nos objectifs climatiques ».