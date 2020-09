Après la course à l'espace, le gouvernement américain pourrait financer une course aux énergies alternatives

L’Energy Transitions Commission, une coalition qui rassemble différents acteurs, dont des grandes compagnies pétrolières et gazières comme BP PLC et Royal Dutch Shell PLC, des compagnies européennes d'électricité telles qu’Iberdrola SA et National Grid PLC, ainsi que des groupes de recherche sur les énergies propres comme le Rocky Mountain Institute, estime qu’il est « techniquement possible » d’arriver à des émissions nettes de gaz à effet de serre, d’ici 2050 dans les pays développés et d'ici à 2060 dans les pays émergeants. Pour y parvenir, les gouvernements du monde entier devraient toutefois investir entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars supplémentaires chaque année dans ce domaine.