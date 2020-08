Captage et stockage de CO2 : l'Agence de transition écologique est sceptique

Et d'après l'ADEME, il faudra bien d'autres mesures puisqu'elle rappelle que la stratégie nationale bas carbone vise à limiter le CSC à 5 millions de tonnes par an en 2050. De plus, l'agence juge que des sites tels que les industriels de la chimie situés en Auvergne Rhône-Alpes ne pourront pas bénéficier d'une telle technologie, notamment à cause de leur éloignement des zones de stockage.