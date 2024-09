Altice calcule ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2019. Aujourd'hui, le calcul englobe d'ailleurs les activités en amont (les trajets des collaborateurs, les voyages d'affaires, les antennes, la consommation électrique, les déchets générés etc.), les émissions possédées (véhicules de l'entreprise, groupes électrogènes et autres installations) et les activités en aval (déchets des produits en fin de vie, transport et distribution, utilisation des produits vendus).