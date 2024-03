SFR ne parvient pas à stopper l’hémorragie : presque un demi-million d’abonnés en moins sur un an

Au-delà de ce marasme économique, le groupe Altice est aussi empêtré dans une affaire de corruption en France et au Portugal avec, au centre de tout ça, Armando Pereira, co-fondateur du groupe et ex-bras-droit de Patrick Drahi. Pour faire face au mur de dette qui menace l’entreprise, l’homme d’affaires a déjà acté la vente de sa filiale Media (BFM et RMC) au groupe CMA-CGM et envisage également de se séparer de XpFibre, qui détient le réseau de fibre optique de l’opérateur.