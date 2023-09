Au pied du mur avec une dette colossale, Altice aurait mis en vente une (grosse ?) partie de SFR

Il n'est pas question pour l'homme de vendre SFR dans sa totalité, mais un bloc, dont la taille n'a pas été précisée. Patrick Drahi semble plutôt confiant et estime que les investisseurs pourraient rapidement y trouver de l'intérêt. « SFR est perçu comme la tour Eiffel (marque, réseaux, organisation, qualité…) et nous aurons beaucoup d’options », a-t-il d'ailleurs confié lors de cette réunion.

Des fonds d'investissement, qui connaissent bien Altice et Patrick Drahi, pourraient s'intéresser au dossier. Le secteur des télécoms est connu pour être une activité qui génère beaucoup d'argent. On pourrait penser que les autres opérateurs français (Orange, Bouygues Telecom et Free) iraient aussi jeter un œil au dossier, mais rien n'est moins sûr. Malgré plusieurs tentatives pour passer de quatre à trois opérateurs, l'opération n'a jamais pu se concrétiser, et les autorités de régulation européennes craignent une augmentation des prix si tel était le cas.

La banque d'affaires Lazard et BNP Paribas sont actuellement missionnées par Altice pour sonder d'éventuels investisseurs, et il faudra encore attendre plusieurs semaines pour en apprendre plus sur le montant récupéré par le groupe à l'issue de cette vente.