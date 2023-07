Free franchit un cap historique et atteint un nombre record d'abonnés fibre

Les Français sont en tout cas en train de basculer progressivement sur la technologie fibrée pour leur Internet fixe. Au premier semestre 2023, près de 900 000 nouveaux abonnements ont été signés, selon les données de l'ARCEP, le régulateur des télécoms totalisant, au 31 mars, plus de 19 millions d'abonnements. La fibre pèse désormais pour 59 % des abonnements internet. C'est 10 % de plus qu'il y a un an.