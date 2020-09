Free dévoile des résultats encourageants et passe le cap des 2 millions d'abonnés sur la fibre

Après Orange, SFR et Bouygues Telecom, Free est le quatrième opérateur à dévoiler ses résultats du deuxième trimestre, avec un premier semestre bouclé dans le vert pour la filiale du groupe Iliad. Entre le début du mois d'avril et la fin du mois de juin, Iliad a généré un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, en hausse de 1,9% sur un an. Plus largement, au premier semestre 2020, le groupe affiche des revenus à hauteur de 2,48 milliards d'euros, contre 2,43 milliards d'euros au premier semestre 2019, avec une croissance de 1,8%. Les bénéfices sont en très nette hausse sur les six premiers mois de l'année (208 millions d'euros), comparés à ceux du premier semestre de l'an passé (62 millions d'euros). Et Iliad s'en sort bien s'agissant des services mobiles (+4,4%) et des services fixes (+1,8%). Qu'en est-il maintenant des abonnés ?