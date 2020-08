SFR (Altice) recrute de nouveaux abonnés au second trimestre mais mélange la 4G avec... la fibre

Sur ce second trimestre, SFR a poursuivi ses investissements dans son infrastructure propriétaire, de façon à renforcer sa position sur la fibre optique. « Nous avons terminé le deuxième trimestre avec une solide performance et une trajectoire améliorée, malgré les impacts liés au COVID-19 sur des domaines tels que les revenus d'itinérance, les ventes d'équipements à faible marge et un ralentissement significatif dans le secteur des médias au sens large », a commenté le fondateur d'Altice, Patrick Drahi.