Fibre, fixe, mobile : qui de Bouygues, Free, Orange ou SFR a gagné la bataille des chiffres en 2019 ?

L'année 2019 aura été marquée par le boom de la fibre optique, avec 2 millions d'abonnés supplémentaires en France. Du côté des opérateurs, tous ont de quoi avoir le sourire ou presque.

SFR ayant enfin dévoilé ses résultats annuels, il est enfin l'heure de faire le bilan de l'année écoulée, qui aura dans l'ensemble bien réussi aux quatre acteurs du marché français. Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR ont tous gagné plusieurs centaines de milliers de clients sur la fibre, et eu de la réussite sur mobile, à l'exception de la filiale d’Iliad, qui a vécu une année paradoxale.



Orange offre 10 Go de data supplémentaires à ses clients mobiles, et 20 chaînes TV en clair Lire aussi :

Free et Orange, les chevaux gagnants de la fibre !

L’ARCEP nous indiquait au début du mois de mars avoir eu vent de 2,3 millions de nouveaux abonnements en fibre optique environ, sur l’ensemble de l’année 2019. Il s’agit évidemment d’un record, qui prouve l’adoption progressive de la technologie de très haut débit par les Français, au profit, notamment, de l’ADSL.

À ce petit jeu, deux FAI ont foncièrement tiré leur épingle du jeu. Celui qui remporte la médaille d'or n'est autre que Free qui, en 2019, a enregistré 777 000 abonnements supplémentaires sur la technologie, portant son total d'abonnés FttH à 1,76 million au 31 décembre 2019. Nul doute que l'opérateur de Xavier Niel franchira le cap des 2 millions d'abonnés en fibre optique cette année.

Orange talonne Free avec la bagatelle de 745 000 abonnés supplémentaires FttH. L'opérateur historique en totalise 3,34 millions en France et 7,3 millions en Europe. Derrière Free et Orange, c'est un peu plus calme, mais Bouygues Telecom peut se targuer d'avoir généré 427 000 abonnements fibre en 2019 et d'avoir enfin atteint le million d'abonnés, reléguant SFR en dernière position, avec 264 000 nouveaux contrats pour un total de 2,84 millions d'abonnés.

Le classement des opérateurs, selon le nombre d'abonnés conquis en fibre optique en 2019 (© Alexandre Boero / Infogram)



Free offre de nouvelles chaînes à ses abonnés durant le confinement Lire aussi :

Bouygues Telecom et SFR se tirent la bourre sur mobile

Les résultats opérationnels des télécoms pourraient souffrir d'un paradoxe, ou d'une certaine logique selon le point de vue. Car ceux qui ont brillé sur le pan de la fibre (Free et Orange) ont été moins performants que leurs concurrents sur le mobile.

Avec 653 000 et 652 000 abonnés supplémentaires, Bouygues Telecom (11,5 millions d'abonnés mobile) et SFR (14,4 millions) ont flambé et sont les grands gagnants de cette année 2019, en tout cas sur mobile. Les deux opérateurs devancent sans souci Orange (+197 000), qui compte environ 20 millions d'abonnés, et un Free en recul (-128 000), fort tout de même de 13,3 millions d'abonnés.

Le classement des opérateurs, selon le nombre d'abonnés conquis en 2019 sur mobile © Alexandre Boero / Infogram