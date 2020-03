La fibre a le vent en poupe en France avec 705 000 nouveaux abonnements au dernier trimestre

Des abonnements en croissance, avec la prise de pouvoir du très haut débit sur le haut débit

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a publié, jeudi 5 mars, les résultats de son suivi des services fixes haut et très haut débit, qui permet de se faire une idée assez précise du nombre d'abonnements sur les technologies et du déploiement de ces dernières sur le territoire. Et qu'on se le dise : l'année 2019 aura été un excellent cru pour la fibre optique.Rien qu'au quatrième trimestre, le nombre d'abonnements à très haut débit (un débit descendant d'au moins 30 Mbit/s) a fortement progressé avec 725 000 contrats supplémentaires, dont 705 000 en fibre optique de bout en bout (FttH). Sur l'ensemble de l'année, la France a généré 2,4 millions d'abonnements supplémentaires en très haut débit, dont 2,3 millions en fibre optique, contre 2 millions en 2018 (et 1,5 million en FttH).À la fin de l'année 2019, la France comptait 7,1 millions de lignes en fibre optique. Au total, 38% des abonnés à une offre internet dans le pays bénéficient d'un accès internet à très haut débit, une donnée en hausse de 7 points par rapport à 2018.De façon plus générale, le nombre d'abonnement au haut et très haut débit a progressé de 185 000 au quatrième trimestre, et de 660 000 sur l'ensemble de l'année 2019 (+2,3%).Du côté des déploiements, le dernier trimestre aura été fort productif,, indique l'autorité indépendante. On compte sur l'année 4,8 millions de locaux supplémentaires rendus raccordables au FttH, dont 1,6 million rien que sur le dernier trimestre, une croissance impressionnante de 58% par rapport aux chiffres de 2018.Les 7,1 millions d'abonnés FttH font partie des 18,4 millions de locaux éligibles à des offres, une donnée également en nette progression sur un an (+36%). La majorité de la croissance se fait d'ailleurs toujours dans la zone « AMII » (Appel à manifestation d'intention d'investissement), avec un million de locaux supplémentaires éligibles au dernier trimestre. Un record. Outre la zone AMII, les déploiements des lignes de fibre optique dans la zone d'initiative publique a également atteint un record, avec plus d'un demi-million de locaux rendus éligibles au quatrième trimestre 2019.L'ARCEP a par ailleurs fait le bilan des propositions d'engagements retenues en juillet 2018 pour les opérateurs Orange et SFR., note le régulateur, qui recommande aux deux opérateurs d'intensifier le rythme de ces déploiements.