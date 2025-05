Des dizaines de milliers de foyers attendent toujours leur connexion très haut débit. Selon les informations du Monde, l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, s'apprête à mettre en demeure Orange pour non-respect de ses obligations de couverture. L'opérateur avait pourtant signé un accord avec l'État il y a un peu plus d'un an pour finaliser le déploiement dans les villes moyennes et périphéries des grandes agglomérations.