Kaggan

Attention, ce n’est pas le rôle des amendes, c’est le rôle des dommages et intérêts. Les amendes sont des sanctions, donc elles doivent sanctionner en tapant là où ça fait mal, à savoir le porte feuille. Elles peuvent êtres conservatoires, assorties de mesures complémentaire ou autre mais elles n’ont pas pour rôle de financer quoi que ce soit.

C’est comme si je te vends une voiture pourrie, tu porteras plainte contre moi au pénal et je serais jugé pour fraude et je prendrais une amende et une peine de prison. Pour être dédommagé, tu porteras alors plainte contre moi au civil pour faire reconnaitre ton préjudice et obtenir un dédommagement, que ce soit en argent ou en m’obligeant à te mettre la voiture que je t’ai vendu en état correct.

Du coup, les amendes vont dans les caisses de l’état. En fonction de leurs origines, elles serviront à financer différentes choses. Les amendes routières sont réinvestit principalement dans la sécurité routière où la modernisation des transports en commun, les amendes des tribunaux servent à financer ces mêmes tribunaux et différents services publiques.

Voilà quelques explications car c’est vrai que, bien souvent, on ne saisit pas trop la différence entre une amende et un dédommagement.

Pour le cas d’Orange, ils ont pour mission de le faire et le tribunal peut, par exemple, appliquer une astreinte, à savoir une somme à payer par jour de retard jusqu’à ce que le contrat soit rempli. L’astreinte peut exister sous forme d’amende et sous forme de dédommagement.

J’ai grandement simplifié mais il y a au moins les grandes lignes.