Après s’être fâché, le gouvernement obtient un nouvel accord d’Orange pour le déploiement de la fibre

Concrètement, Orange s’est engagé, d’ici à 2025, à raccorder 98,5 % des foyers dans les zones moyennement denses, et 96 % des foyers dans les zones très denses. Actuellement, ces taux sont à 88 % et 92 % respectivement. Cela boostera le nombre de foyers éligible de 1,2 million et coûtera évidemment quelques milliards à l’opérateur. Rappelons cela dit que l’opérateur s’était déjà engagé à raccorder près de 3000 communes en zone moyennement dense en 2018, avant de manquer à ses devoirs et d’attaquer l’autorité de régulation des télécoms (Arcep) pour « atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise ».