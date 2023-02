Pourquoi Orange attaque l'ARCEP, le régulateur des télécoms

Si cette action en justice a déjà de quoi alerter la chef de l'ARCEP, Laure de la Raudière, qui se dit « choquée », elle pourrait avoir des conséquences plus importantes encore que cette simple affaire. En effet, la plainte demande aussi au Conseil de donner son avis sur le « cumul, au sein d'une même autorité administrative indépendante et par les mêmes personnes, d'attributions consultatives et d'un pouvoir quasi juridictionnel de sanction ». En somme, pour Orange, l'ARCEP disposerait peut-être de trop de compétences, notamment à cause des sanctions qu'elle peut imposer.

Dans des propos rapportés par Le Monde, Laure de la Raudière conteste cette interprétation. « Sans les pouvoirs de sanction, les déploiements, la qualité de service, ce sera à leur bon vouloir, quand bon leur semblera », a-t-elle répliqué.