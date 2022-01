Qui est Christel Heydemann, nouvelle P.-D.G. d'Orange ?

Diplômée de l'École nationale des ponts et chaussées, elle démarre sa carrière professionnelle en 1997 au sein du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, avant de rejoindre Alcatel, deux ans plus tard, occupant différents postes et participant à la fusion entre Alcatel et Lucent. S'offrant un peu plus d'expérience encore dans les télécoms, elle intègre le département commercial d'Alcatel-Lucent en 2005, pour prendre en charge les comptes Orange et SFR. En 2008, elle devient directrice commerciale France et rejoint le comité de direction d'Alcatel-Lucent, avant de prendre la direction générale des ressources humaines et de la transformation du groupe en 2011, groupe dont elle devient membre du comité exécutif.