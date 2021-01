ARCEP : la députée Laure de La Raudière devrait prendre la tête du régulateur des télécoms

Pour prendre la tête de l'ARCEP, le choix d'Emmanuel Macron s'est donc porté sur Laure de La Raudière. Députée Agir de l'Eure-et-Loir depuis 2007, âgée de 55 ans et issue de la majorité présidentielle, elle se revendique comme une spécialiste des questions de cybersécurité, d'IA, de blockchain, d'innovation, et elle est engagée sur les enjeux numériques. Opposée au mariage homosexuel en 2012, elle avait rejoint l'équipe de François Fillon en 2017, pour notamment s'occuper des questions sur le numérique, avant de finalement rejoindre le groupe Les Républicains constructifs, UDI et indépendants. Aujourd'hui, elle est membre du groupe Agir ensemble et fait partie de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.