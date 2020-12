Xavier Niel n'hésite plus à se mouiller pour Free, au propre comme au figuré

« Le forfait 5G sera beaucoup plus cher que le forfait 4G ? » lui demande-t-on. Totalement trempé, Xavier Niel redevient enfin sérieux et annonce que la 5G reste au même prix que la 4G, un argument commercial qui fait mouche. Mais pas plus que le buzz provoqué par la vidéo, vue plus de 700 000 fois en 24 heures sur Twitter, et aimée par près de 22 000 personnes. Encore une fois, Xavier Niel et Free ont réussi là où les autres échouent encore : communiquer peu, mais bien.