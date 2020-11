Free confirme son redressement au troisième trimestre, et compte 2,5 millions d'abonnés fibre

Free a trouvé deux raisons pour justifier ses excellentes performances sur le fixe. D'abord, il apparait clair qu'il y a un engouement des Français pour la fibre. Les confinements successifs et le renforcement du nombre de prises raccordables dans le pays expliquent cela. Mais il ne faut pas non plus oublier le regain de demande de la Freebox Delta, et surtout, le lancement de la Freebox Pop, qui s'apparente à un succès, avec « plusieurs centaines de milliers » d'abonnés qui ont cédé à ses charmes, en seulement trois mois.