Free : des résultats positifs au premier trimestre, malgré la crise

Sur les trois premiers mois de l'année, l'entreprise a en effet enregistré un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros. Sur un an, cela correspond à une croissance de 6,9 %. Cette augmentation a notamment été alimentée par le marché italien, sur lequel Iliad a vu ses revenus croître de 85,7 %. Mais sa part reste bien sûr minoritaire par rapport à la France, qui représente près de 90 % du chiffre d'affaires global et qui a enregistré une hausse de 1,7 % sur un an.

Sur la partie « Services » uniquement, qui comprend les offres fixe et mobile, la croissance atteint même 4,2 %. En effet, l'opérateur a accueilli 47 000 nouveaux abonnés pour ses accès à Internet en haut et très haut débit et 13 000 de plus sur ses forfaits téléphoniques.