Orange : un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, malgré le coronavirus

Après avoir souffert au début de l'année 2019, (baisse du chiffre d'affaires de 1,8% au T1), Orange a bien rebondi un an plus tard, enchaînant les bilans trimestriels dans le vert. Une tendance qui se confirme sur les trois premiers mois de l'année 2020, où la société dirigée par Stéphane Richard est en croissance sur tous ses marchés, dont la France, sauf en Espagne où on note un ralentissement. Dans l'Hexagone, si l'opérateur historique perd des abonnés sur mobile, il signe un trimestre record sur la fibre optique.